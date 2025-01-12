بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي يلتقي الشيباني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا

منذ ساعتين
الصفدي يلتقي الشيباني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا

وطنا اليوم:اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عصر الأحد، مع نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا.
كما اجتمع الصفدي مع نظيرته الألمانية، على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا.
وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، زيارة عمل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا.
ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن اجتماع الرياض بشأن سوريا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

المرتفع الجوي السيبيري يؤثر على المملكة حتى الخميس

20:36

أبو نقطة: قرارت مجلس الوزراء بدعم الصادرات الزراعية “خطوة إيجابية”

20:31

الجمارك الأردنية تعتمد مراكز جديدة لتنظيم شحنات العائدين إلى سورية

20:29

“شومان” تختار “أدب الرحلات” موضوعاً لجائزة أدب الأطفال لعام 2025

20:26

الاحتلال يعيق وصول ٤٥ الف خيمة أردنية إلى غزة

20:22

المحارمة يستقيل من رئاسة الوطني للأمن السيبراني

19:45

العثور على جثة شخص توفي بشبهة جنائية داخل مركبته بالعاصمة

19:39

رسالة إلى دولة الرئيس : سياسات رفع الأسعار تحتاج إلى مراجعة فورية

19:34

رئيس الأركان يعود مصاب الاشتباك المسلح على الواجهة الشمالية

19:26

ما الشاهقة المائية التي شوهدت في السعودية مؤخرا

19:22

رؤية عمّان : توقيع 40 مشروعا استثماريا يوفر 9 آلاف فرصة عمل

19:09

الملك يؤكد مضي الأردن قدما بتنفيذ مسارات التحديث رغم التحديات بالمنطقة

وفيات
الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025وفيات الأربعاء 8-1-2025