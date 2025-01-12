الصفدي يلتقي الشيباني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا

وطنا اليوم:اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عصر الأحد، مع نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا.

كما اجتمع الصفدي مع نظيرته الألمانية، على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا.

وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأحد، زيارة عمل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن اجتماع الرياض بشأن سوريا.