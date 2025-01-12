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رؤية عمّان : توقيع 40 مشروعا استثماريا يوفر 9 آلاف فرصة عمل

منذ ساعتين
رؤية عمّان : توقيع 40 مشروعا استثماريا يوفر 9 آلاف فرصة عمل

وطنا اليوم:تحدث المدير التنفيذي لشركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير المهندس مصطفى أبو غوش عن الشركة وأهميتها في تعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية في مختلف مناطق العاصمة عمان.
وقال أبو غوش إن شركة رؤية عمّان المملوكة بالكامل لأمانة عمّان باشرت أعمالها بداية 2020 كذراع استثماري ومطور رئيسي للأصول والعقارات وحقوق الاستثمار التي تملكها الأمانة، وتركز بشكل أساسي على خلق فرص استثمارية مستدامة وطويلة المدى مع القطاع الخاص على أراضٍ تملكها الأمانة وبشكل أساسي تقوم آلية الشراكة على تأجير الأراضي للمستثمرين المهتمين لإقامة المشاريع التجارية والترفيهية والطبية.
وقال أبو غوش الأحد، إن شركة رؤية عمّان أعلنت عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطات الشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية ومرافقها التجارية والخدمية سيّما بعد الانتشار الكبير للمركبات الكهربائية وتعدد الوكالات ومصادر الاستيراد مما يتطلب تهيئة وتأهيل للبنية التحتية بقطاع الشحن الكهربائي لتغطية احتياجات المركبات.
وكشف عن وجود 200 ألف مركبة كهربائية في الأردن بحسب الإحصائيات ما قبل التعديل الأخير بشأن التخفيض الجمركي، لافتا إلى أن هذا العدد يتطلب وجود محطة شحن كهربائية واحدة لكل 1500 مركبة بحسب المعايير العالمية، فيما تبلغ النسبة في الأردن محطة واحدة لكل 7 آلاف مركبة كهربائية مما يستدعي الحاجة إلى الاستثمار وضخ الاستثمارات في محطات الشحن والوصول إلى خدمة شحن ذكية ومتطورة.
وتتضمن الفرصة الاستثمارية 9 قطع أراضي مخصصة كمحطات شحن كهربائية متكاملة بما فيها الخدمات التجارية، وجرى اختيارها ضمن معايير تعتمد على أهميتها وخدمتها لشريحة كبرى من جميع سكان مدينة عمان.
وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع جميع السلطات المعنية بخصوص التراخيص المبدئية ومع هيئة تنظيم الطاقة وشركة الكهرباء لتقييم احتياجات البنية التحتية والتوصيل الكهربائي للمحطات، لافتا إلى استحداث منصة رقمية للتسهيل على المواطن في الوصول إلى جميع المحطات المتواجدة والمناطق المتاحة للحجز ضمن مكان ووقت محددين.
وبين أبو غوش أن شركة “رؤية عمّان للاستثمار والتطوير” أطلقت في وقت سابق مبادرة “تأهيل وتطوير الحدائق العامة”، بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، تتضمن 10 حدائق تستهدف المناطق ذات الكثافة العالية وذوي الدخل المحدود في العاصمة عمّان.
وكشف أبو غوش أن شركة رؤية عمان وقعت 40 مشروعا استثماريا منهم 24 مكتملة وقيد التنفيذ و 16 قيد الترخيص على مساحات 380 دونما للأراضي المطورة، لافتا إلى أنه من المتوقع عند الانتهاء من هذه المشاريع توفير 9 آلاف فرصة عمل.


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