الملك يؤكد مضي الأردن قدما بتنفيذ مسارات التحديث رغم التحديات بالمنطقة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مضي الأردن قدما بتنفيذ مسارات التحديث رغم التحديات بالمنطقة، لافتا إلى أهمية دور مجلس الأعيان بالشراكة مع مجلس النواب والحكومة بهذا الصدد.

وشدد جلالته لدى لقائه بقصر الحسينية المكتب الدائم لمجلس الأعيان، الذي يضم رئيس المجلس ونائبي الرئيس ومساعديه، على أن الأردن مستمر بالتنسيق مع الأشقاء والحلفاء حول تطورات المنطقة، بما يحمي مصالحه ويحقق الاستقرار الإقليمي.

كما أكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة.

وأشار جلالته إلى الجهود التي يبذلها الأردن لاستدامة المساعدات الإغاثية إلى غزة، ودعوة المجتمع الدولي للمساهمة في تعزيز الاستجابة الإنسانية.

وفي معرض الحديث عن التطورات في الضفة الغربية، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تستهدف الفلسطينيين والقدس.

وأعاد جلالته التأكيد على دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة كاملة، مبينا أن المملكة تبحث مع السلطة الجديدة في دمشق آليات التعاون في مجالات الطاقة، والمياه، والتجارة، والأمن.

بدوره، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حرص المجلس على التواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم لبحث الشؤون المحلية والتطورات في المنطقة، مشددا على ضرورة حماية الوطن والدفاع عن مصالحه.

وقدم أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان مداخلات حول أهمية الشراكة مع الحكومة ومجلس النواب في العمل لخدمة الوطن والمواطنين، ومواصلة مسيرة التحديث بمساراته الثلاثة، إضافة إلى التحديات الإقليمية.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.