العثور على جثتي طفلين ألقاهما والدهما في سيل الزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد بلاغ لقسم حماية الأسرة بمحافظة الزرقاء الأحد، بتعرض طفلين للإيذاء من والدهما، وأنه خرج بهما من المنزل لجهة غير معلومة، وادّعى خلال اتصال هاتفي أنه قام بإلقائهما في سيل الزرقاء .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور تحرك فرق الغطاسين في الدفاع المدني وفرق من شرطة الزرقاء وباشروا عمليات تمشيط المنطقة بحثاً عن الطفلين فيما أُلقي القبض على والد الطفلين، وبوشرت التحقيقات معه تزامناً مع استمرار البحث عن الطفلين.

ولاحقا، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني وشرطة الزرقاء تمكنوا من العثور على جثتي الطفلين اللذين قام والدهما بإلقائهما في سيل الزرقاء.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق مع والد الطفلين اعترف بقيامه إثر خلافات عائلية بأخذ الطفلين وإلقائهما في السيل وما زالت التحقيقات جارية .