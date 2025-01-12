“جهود مكثفة للبحث عن طفلين مفقودين في غريسا بالزرقاء”

وطنا اليوم_أوضح محافظ الزرقاء، فراس أبو قاعود، أن فرق البحث والإنقاذ تواصل منذ ساعات جهودها المكثفة في محاولة للعثور على الطفلين في منطقة غريسا بلواء الهاشمية، حيث أشار الأب إلى المكان الذي يزعم أنه ألقى فيه الطفلين.

وأوضح أبو قاعود أن أحد الطفلين يبلغ من العمر 5 سنوات، بينما الآخر رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر، مؤكدا أن الأجهزة المعنية تعاملت مع ادعاءات الوالد بجدية كبيرة، وبدأت بتمشيط المنطقة، بالإضافة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل مناطق أخرى أكثر بُعدًا في محاولة لاستكشاف أي احتمالات قد تؤدي إلى العثور عليهما.

وتواجه فرق البحث عدة تحديات كبيرة أثناء عمليات التمشيط، منها انخفاض درجات الحرارة، وسرعة جريان المياه، وارتفاع منسوبها، فضلًا عن وجود الطمي في مجرى السيل الذي يعقد مهمة البحث، كما أن سيل الزرقاء يمتد لمسافات طويلة حتى سد الملك طلال، مما يزيد من صعوبة المهمة. ومع ذلك، تواصل الفرق المختصة جهودها الحثيثة للعثور على الطفلين، وسط متابعة دقيقة من جميع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، تم التحفظ على والد الطفلين لاستكمال التحقيقات القانونية معه، كما أكدت الأجهزة الأمنية على التعامل الجاد مع الحادثة والتحقق من صحة ادعاءات الأب.