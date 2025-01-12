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وزير التربية يوضح حول امتحان الثانوية العامة الجديد

منذ 18 ثانية
وزير التربية يوضح حول امتحان الثانوية العامة الجديد

وطنا اليوم:أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، حول امتحان الثانوية العامة الجديد، مبيّنًا أن طلبة الصف الحادي عشر سيدرسون سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية.
ولفت محافظة خلال لقاء مع لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول الذي سيكون مخصصا لمباحث الثقافة العامة المشتركة.
وأوضح الوزير محافظة أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي: التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الانجليزية، وتاريخ الأردن، وسينتهون من دراستها في الصف الحادي عشر.
وبين أن الطالب سيدرس في الصف الثاني عشر، مبحث المهارات الرقمية، إضافة إلى 6 مباحث تخصصية من اختياره، وبعد النجاح بها مدرسيا يستطيع التقدم للامتحان الوزاري بجزئه الثاني في 4 مباحث يختارها حسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة.
وأشار إلى توزيع الطلبة ضمن مسارين، الأكاديمي والمهني التقني بدءا من الصف العاشر، مبيّنًا أن المسار المهني التقني “BTEC” الذي ينفذ بالشراكة مع شركة “بيرسون”، يطرح اختصاصات مهنية تقنية تواكب احتياجات سوق العمل.
وبين أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت مسمى وزارة التربية والموارد البشرية، جاء ضمن خطة تطوير القطاع العام.
وأشار إلى أن الوزارة ستكون مسؤولة عن التعليم بمراحله المختلفة وهي: التعليم التأسيس، والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني، والتعليم العالي، وكل ذلك بما يضمن مواءمة وتكاملية المدخلات والمخرجات لتلك المراحل.
جاء ذلك خلال لقاء لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور وجيه عويس اليوم الأحد، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وقال العين عويس، إن اللقاء جاء لمناقشة موضوعات امتحان الثانوية العامة (التوجيهي الجديد)، ومسار التعليم المهني والتقني “BETC”، إضافة إلى أهمية دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أهمية التركيز على الإصلاح التربوي وتطوير الموارد البشرية، مشيرًا إلى حرص اللجنة على مناقشة واقع قطاع التعليم وأهم التحديات التي تواجهه، ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بملف التعليم بمراحله كافة


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