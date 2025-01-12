عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق جائزة صندوق الحسين لمشاريع التخرّج في الجامعات الأردنية “انطلق”

وطنا اليوم:تحت رعاية معالي الدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي / رئيس هيئة مديري صندوق الحسين تم افتتاح حفل إطلاق جائزة صندوق الحسين لمشاريع التخرّج في الجامعات الأردنية “انطلق”، وذلك في قاعة البتراء – البنك المركزي ، حيث شهد الافتتاح حضورا واسعا لعدد من الأكاديميين من مختلف الجامعات الاردنية .

هذا وقد حضر الافتتاح ممثلا عن جامعة عمان الاهلية نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، ونائب عميد كلية العمارة والتصميم للشؤون الأكاديمية وشؤون الاعتماد والجودة الدكتورة رنا النقلة ، وممثلا عن مركز الريادة والابتكار في الجامعة الدكتورة ولاء الصمادي ، والدكتور علي الصميدعي ممثلا عن كلية الصيدلة ، ومساعد عميد كلية الهندسة لشؤون التدريب الميداني المهندسة منيرة الطيب.

وقد تضمن الحفل كلمة افتتاحية لراعي الحفل أشار من خلالها لأهمية المشاريع الوطنية التي ينفذها الصندوق وأثرها على المجتمع، لاسيما الجوائز السنوية التي تطلق طاقات التفكير الإبداعي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المملكة الاردنية الهاشمية في مختلف المجالات