صيدلة فيلادلفيا تشارك في المؤتمر الدولي الخامس للعلوم وهندسة المواد في الهند

وطنا اليوم:انطلاقاً من رؤية جامعة فيلادلفيا والمتمثلة في إحداث نقلة نوعية في بيئة التعليم والتعلم والبحث العلمي، شارك الدكتور محمد بيان رئيس قسم كلية الصيدلة مؤخراً في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للعلوم وهندسة المواد (ICSEM-2025) في جامعة شاردا، الهند.

مشاركة الدكتور بيان جاءت من خلال تقديم ورقة بحثية عن بعد بعنوان:

“The Development and Characterization of Econazole Topical Gel”

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من باحثين وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، حيث تم تبادل الأفكار والأبحاث الحديثة في مجالات العلوم الهندسية والمواد، وكان لدور الدكتور بيان في المؤتمر أثر كبير، حيث لاقت ورقته البحثية المنشورة و المدعومة من قبل جامعة فيلادلفيا اهتماماً واسعاً من الحضور، وخاصة في مجال الصيدلة وتطوير الأدوية الموضعية.

وأشاد الدكتور بيان بالجهود التي توليها جامعة فيلادلفيا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، من خلال دعمها المستمر والمتواصل للبحث العلمي، الذي يعكس حرصها الدائم على توفير بيئة أكاديمية محفزة للابتكار والتفوق، وتحفيزها للمشاركة في المؤتمرات الدولية ما يعكس التزامها بدعم أعضاء الهيئة التدريسية في سعيهم لتحقيق التميز العلمي على الصعيدين المحلي والدولي