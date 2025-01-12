تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية فلبينية شباط المقبل

وطنا اليوم:تستضيف غرفة تجارة عمان في التاسع من الشهر المقبل، بعثة تجارية فلبينية تضم 13 شركة تجارية وصناعية، في إطار تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الصديقين.

وتتوزع الشركات المشاركة بالبعثة على قطاعات الصناعات الغذائية والحلويات والشوكولاتة والوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة والعصائر ومستحضرات العناية بالبشرة والفواكة الاستوائية والخضار المجمدة، وغيرها من الصناعات.

وتسعى البعثة إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وتعريف السوق الأردنية بالمنتجات الفلبينية، ما يسهم في توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.

وأكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، خلال لقائه، اليوم الأحد، سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة، ولفريدو سي سانتوس، أن تبادل البعثات التجارية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين سيسهم في بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر استدامة بين البلدين.

وأكد خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة غالب حجازي، أن الغرفة على استعداد تام لتسهيل مهام البعثة التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركات وأصحاب الأعمال في الأردن، بما يعزز فرص التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين.

واشار الخطيب الى أهمية ميناء العقبة الذي يعد بوابة مهمة للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كونه يوفر بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة تسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير وانسياب السلع والبضائع.

وبين الخطيب ان تجارة عمان تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن والفلبين وزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلبيني، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف ولا يرقى إلى مستوى العلاقات الصديقة التي تجمع البلدين.

من جهته، أكد السفير سانتوس أن بلاده التي ترتبط مع المملكة بعلاقات وطيدة تسعى لزيادة حجم التجارة واستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة بين البلدين، وتذليل أية معيقات تحد من ذلك.

وأشار إلى أن البعثة التجارية الفلبينية ستبدأ جولة في منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي حيث ستكون الأردن المحطة الأولى لانطلاقها، وستضم مسؤولين من وزارتي الصناعة والتجارة، وقد تتضمن اصحاب أعمال يعملون بقطاع السياحة.

وأوضح السفير سانتوس أن تنوع قطاعات المشاركين في البعثة يعكس حرص الفلبين على تعزيز التعاون مع المملكة بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة، التي تمثل قطاعًا واعدًا في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والفلبين بلغ نحو 7 ملايين دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي 2024 ، شكلت صادرات المملكة أكثر من نصفها.

حضر اللقاء من الجانب الفلبيني كل من السكرتير الثالث ونائب القنصل شيلا ماري أنداليس، والملحق السياسي والاقتصادي في السفارة ما.جولاينا غيريرو.