ضبط مستودع مجمدات مخالف في الكرك

وطنا اليوم:قالت بلدية الكرك ان كوادر قسم مراقبة الأسواق، بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية الطبيعة، تمكنوا من ضبط مستودع مجمدات غير حاصل على التراخيص اللازمة.

وبينت انه تم العثور على مواد غذائية لا تحمل بطاقات بيان رسمية، بالإضافة إلى توالف غذائية متنوعة.

وأظهرت التحقيقات أن المستودع كان يقوم بتغليف المواد الغذائية ووضع تواريخ عليها وختمها بطريقة غير قانونية، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وأشارت الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالف، وإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر لضمان عدم استمرار المخالفات وحماية صحة وسلامة المستهلكين.