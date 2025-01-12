تعليمات محدثة لإجازة تداول تركيبة حليب الرضع والأغذية التكميلية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء صدور تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لسنة 2024 في الجريدة الرسمية، بعد إقرارها من مجلس الوزراء في 31 كانون الأول الماضي.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الاحد، إن التعليمات جاءت لغايات تطوير إجراءات تسجيل منتجات حليب الرضع والأغذية التكميلية، وإيجاد حلول وبدائل في حال عدم توفر بعض الشهادات والوثائق المطلوبة لدى بلد المنشأ لهذه التركيبات وبما يضمن استيفاء معايير المأمونية مع تبسيط الإجراءات أمام الجهات الموردة، للمساهمة في تعزيز توفير هذه المنتجات في السوق المحلي لتلبية الاحتياجات التغذوية للرضع ومواكبة آخر المستجدات العالمية.

وأضاف، بموجب التعليمات المحدثة سيتم اعتماد شهادة حرية البيع الصادرة عن الدول المرجعية المعتمدة في التعليمات، في حال عدم توفر هذه الشهادة في بلد المنشأ، مشيرا الى أن هذه الشهادة تثبت البيع الفعلي للمنتج في إحدى الدول المرجعية وهي الدول التي تطبق أفضل المعايير سلامة ومأمونية المنتجات، إضافة إلى استحداث متطلبات التغييرات ما بعد التسجيل للمنتجات المجازة، وتجديد تسجيل المنتجات وإعادة تقييم مواقع تصنيعها فضلا عن إدراج توضيحات تفصيلية إضافية لبعض المواد الواردة في الأسس السابقة.

يشار إلى أن التعليمات دخلت حيز التطبيق من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وحلت محل أسس إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لسنة 2017، وصادرة بمقتضى أحكام المادة 5 من قانون الدواء والصيدلة وتعديلاته والمادة 7/ك) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء.