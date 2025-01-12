بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يُحذِّر من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية

منذ 39 ثانية
الملك يُحذِّر من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.
وحمّل جلالة الملك، خلال اللقاء، الكاردينال بارولين تحياته إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
وتطرق اللقاء، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى العلاقات المتينة التي تجمع الأردن والفاتيكان.
وأعرب الكاردينال بارولين عن شكره لجلالة الملك على دعمه ورعايته للوجود المسيحي في الأردن.
وتم التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، إذ ثمن جلالة الملك موقف قداسة البابا الداعم لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة.
وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وغبطة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، والوفد المرافق للكاردينال بارولين.
وكان الكاردينال بارولين قد حضر تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح للاتين في المغطس، يوم الجمعة، والتي بُنيت على قطعة أرض وجّه جلالة الملك بتخصيصها لهذه الغاية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:28

ورشة عمل في جامعة فيلادلفيا لتعزيز المعرفة بالحجامة الإسلامية

15:24

أسباب انخفاض منح الثقة أو حجبها في البرلمان الأردني عن الحكومات

15:21

العمل : 300 ألف تصريح عمل ساري المفعول حتى ‏هذه اللحظة

14:48

تعليمات جديدة لفصل الكهرباء.. فترة سماح 60 يوما للمشترك

14:39

الحكومة تبدأ برفع تعرفتي المياه والصرف الصحي

14:27

تفاؤل إسرائيلي بالتوصل لصفقة في يوم حاسم من المفاوضات

14:11

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني

14:06

المركزي الأردني : تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل

14:01

موجة انتقاد تطال ممثلة أميركية شبهت لوس أنجلوس بغزة

13:52

28 شهيدا بمجزرتين في غزة خلال 24 ساعة

12:46

إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود ومقتل مهرب في اشتباكات على الحدود الشمالية

12:43

الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة الله

وفيات
الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة اللهوفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025وفيات الأربعاء 8-1-2025