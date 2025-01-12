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ورشة عمل في جامعة فيلادلفيا لتعزيز المعرفة بالحجامة الإسلامية

منذ 19 ثانية
ورشة عمل في جامعة فيلادلفيا لتعزيز المعرفة بالحجامة الإسلامية

وطنا اليوم:نظّمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا ، ورشة عمل حول الحجامة الإسلامية، وتأتي الورشة ضمن أنشطة الكلية الهادفة إلى تعزيز المعرفة الطبية التكاملية لدى الطلبة والمشاركين.
وتضمنت الورشة محاضرات نظرية وعملية تناولت تاريخ الحجامة وأهميتها في الطب التقليدي، بالإضافة إلى الفوائد الصحية المترتبة عليها وآلية تطبيقها بشكل صحيح، قدمها الأستاذ المساعد في كلية العلوم الطبية المساندة الدكتور محمد علي عبد الله، مستعرضاً خلالها معلومات شاملة حول أنواع الحجامة المختلفة وتقنيات تنفيذها، وأفضل الممارسات لتطبيقها
وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، الذين أبدوا اهتمامًا بالغًا بالموضوع وطرحوا العديد من الأسئلة التي أسهمت بشكل كبير في إثراء النقاش وتعميق الفهم حول الحجامة الإسلامية.
وأكد عميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتور فؤاد عبد الله أهمية تضافر جهود جميع أعضاء هيئة التدريس في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تعزيز معارف ومهارات الطلبة في مجالاتهم التخصصية، مما يعكس التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم التطور الأكاديمي والمهني.
وفي ختام الورشة، تم تسليم شهادات المشاركة للمشاركين، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية القيمة والمفيدة.


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