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رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني

منذ 7 ثواني
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بمجلس النواب اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وخصوصا البرلمانية منها.
وأكد الصفدي متانة العلاقات الأردنية البريطانية مشيدا بمستوى التعاون الذي ينعكس إيجابا في مختلف المجالات.
وقال إن الأردن بقي على الدوام يجسد صوت الحكمة والاعتدال بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مشدداً على ضرورة وقف الحرب على غزة، حيث أن المنطقة تستدعي اليوم تغليب لغة الحوار كسبيل للخروج من الأزمات.
من جهته أكد السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول عمق العلاقات البريطانية الأردنية، مشدداً على الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في المنطقة لنشر الأمن والاستقرار.
وشدد على حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء رئيسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب دينا البشير ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية البريطانية النائب محمد المحارمة.


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