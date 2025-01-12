28 شهيدا بمجزرتين في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و89 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 464 على قطاع غزة، الى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 الى 46565 شهيدا و109660مصابا.