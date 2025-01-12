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إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود ومقتل مهرب في اشتباكات على الحدود الشمالية

منذ 54 ثانية
إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود ومقتل مهرب في اشتباكات على الحدود الشمالية

وطنا اليوم:اشتبكت قوات حرس الحدود فجر الأحد وساعات ما قبل الظهر، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.
ونتج عن الاشتباكات مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين أوتامتيكيين (كلاشنكوف) ومسدس، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.
ونتج عن الاشتباكات أيضاً إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود وجرى إخلاؤه جواً إلى المدينة الطبية، وحالته العامة جيدة.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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