الهيئة الخيرية الهاشمية: 248 مليون دولار الدعم المقدم لغزة منذ عام 2002

وطنا اليوم:أكد الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي أن مجموع الدعم المقدم لقطاع غزة منذ العام 2002 إلى ما قبل7 تشرين الأول عام 2023 وصل إلى 200 مليون دولار من مختلف المساعدات، فيما بلغ مجموع الدعم بالكامل حتى بداية العام 2025 إلى 248 مليون دولار .

وأضاف الشبلي خلال اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية، الأحد، برئاسة النائب سليمان السعود، إن مجموع ما وصل من مساعدات للضفة الغربية منذ عام 2002 حتى 2025 وصل إلى قرابة 18 مليون دولار .

وأوضح الشبلي أن جميع ما يدخل من مساعدات إلى قطاع غزة من مختلف الدول يتراوح ما بين 7 إلى 10 شاحنات يوميا، فيما يدخل الأردن وحده أسبوعيا من 120 إلى 150 شاحنة.

وقال الشبلي إن الأردن استطاع إدخال مليوني لتر ماء للشرب إلى قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر، و53 طائرة إلى مطار العريش، و2191 طنا من الطحين، و 124 إنزالا جويا، و 266 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، و138 قافلة مساعدات بمجموع 4919 شاحنة ، وتركيب 245 طرافا اصطناعيا.