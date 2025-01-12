السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول للمملكة دون موافقة مسبقة

وطنا اليوم:قال مصدر مسؤول في وزاره الداخلية انه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين ‏الشمالية والجنوبية واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول ‏مجلس التعاون الخليجي بالدخول الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها‏.

ويأتي ذلك تسهيلا على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة الى بلادهم.