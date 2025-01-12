بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول للمملكة دون موافقة مسبقة

منذ دقيقة واحدة
السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول للمملكة دون موافقة مسبقة

وطنا اليوم:قال مصدر مسؤول في وزاره الداخلية انه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين ‏الشمالية والجنوبية واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول ‏مجلس التعاون الخليجي بالدخول الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها‏.
ويأتي ذلك تسهيلا على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة الى بلادهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:40

ما حقيقة انقطاع الاتصالات والإنترنت في درعا؟

11:37

هاريس تحذف ترامب من جنازة كارتر

11:16

وفيات الأحد 12-1-2025

11:08

هآرتس: الجيش صادق على خطط لانسحاب سريع من مساحات كبيرة بقطاع غزة

11:03

الأمن يكشف حالة الطرق وأماكن تشكل الضباب

11:01

الحنيفات : توافق مع الملكية الأردنية لشحن 30 طن منتجات زراعية

10:58

الحكومة توقع عقد مشروع الناقل الوطني للمياه أولى الخطوات العملية لتنفيذه

10:50

الضباب الكثيف يوقف مؤقتا حركة الطيران في مطار الملكة علياء

10:37

جامعة فيلادلفيا تقيم يوم طبي مجاني في مدرسة الدهامشة الأساسية المختلطة.

10:35

إدراج مشروع تخرج لطلبة من قسم هندسة الميكاترونكس في جامعة فيلادلفيا ضمن أفضل 10 مشاريع مبتكرة على مستوى الوطن العربي

10:13

بنك ABC في الأردن يجدد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة عالية ووزارة التربية والتعليم

10:09

في الذكرى التاسعة لرحيل المؤسس د . احمد الحوراني

وفيات
وفيات الأحد 12-1-2025وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025وفيات الأربعاء 8-1-2025وفيات الثلاثاء 7-1-2025