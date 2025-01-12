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الحنيفات : توافق مع الملكية الأردنية لشحن 30 طن منتجات زراعية

منذ دقيقتان
الحنيفات : توافق مع الملكية الأردنية لشحن 30 طن منتجات زراعية

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، إن هناك توافقا مع الملكية الأردنية لشحن 30 طنا من المنتجات الزراعية الأردنية ورفعها قريبا إلى 70 طنا، مما سيعزز مختلف القطاعات وزيادة التنافسية بينها وعلى رأسها القطاع الزراعي.
وأكد الحنيفات أن هناك توافقا لدعم التصدير الجوي إلى مختلف دول العالم بنسبة 50%، والبحري بنسبة 25%، مما يسهم في استدامة القطاع الزراعي.
وأوضح الحنيفات إلى أن الإشكاليات الأمنية في المنطقة والإقليم انعكست على النقل البري؛ مما دعا إلى إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية مما أسهم في استعادة 16 سوقا أوروبيا.
وبين الحنيفات أن الانفراجة في المنطقة والإقليم واستئناف التصدير إلى سوريا سيساعد على استئناف التصدير البري عبر تركيا إلى أوروبا قريبا.
وكان مجلس الوزراء قرّر الموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 50% من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25% من كلفة الشحن.
وتضمن القرار أيضا دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية إجمالية مقدارها 20 ألف طن.
ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمرّ بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية؛ مما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.
وستتم تغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.


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