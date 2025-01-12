الضباب الكثيف يوقف مؤقتا حركة الطيران في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:تسبب تشكل الضباب الكثيف صباح اليوم الأحد في توقف مؤقت لحركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمان، وفقًا لرئيسة إدارة التسويق والاتصال في مجموعة المطار الدولي زاهية النعسان.

وأكدت “مجموعة المطار أن الرحلات الجوية تم تحويلها مؤقتًا إلى مطار عمان المدني في ماركا ومطار الحسين في العقبة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، حفاظًا على سلامة عمليات الطيران والمسافرين.

وأهابت “مجموعة المطار” بالمسافرين متابعة تحديثات شركات الطيران للتعرف على آخر مستجدات الرحلات ومواعيد استئناف الحركة الجوية، مشيرةً إلى أن توقف الرحلات بدأ منذ ساعات الصباح الباكر وهو مؤقت لحين انقشاع الضباب.

وكان موقع طقس العرب توقع ارتفاع نسب الرطوبة السطحية في مناطق زيزيا ومحيط المطار والطريق الصحراوي، مما يؤدي لتشكل ضباب كثيف يتسبب في ضعف الرؤية الأفقية بشكل كبير.

تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الجوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فور تحسن الظروف.