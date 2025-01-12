جامعة فيلادلفيا تقيم يوم طبي مجاني في مدرسة الدهامشة الأساسية المختلطة.

وطنا اليوم:انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي، وتأكيدًا على الشراكة مع كافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، نظمت لجنة الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع، ممثلة بالدكتورة دانه العمري، وبالتعاون مع المركز الصحي في الجامعة، ممثلًا بمديرته الدكتورة دانا الفقهاء، يومًا طبيًا مجانيًا في مدرسة الدهامشة الأساسية المختلطة.

اشتمل اليوم الطبي المجاني على العديد من العيادات والفحوصات، منها: عيادات طب الأسنان، والعمود الفقري، واستشارات غذائية. كما تضمن اليوم فقرات تثقيفية تفاعلية حول دور التغذية الصحية وغير الصحية في سلامة وصحة الإنسان، على شكل أنشطة تفاعلية باستخدام نماذج الأغذية (food models)، قدمتها طالبات من قسم التغذية السريرية والحميات.

وفي نهاية اليوم الطبي، تم توزيع منشورات تثقيفية على المعلمات تتضمن نصائح طبية وأساليب الوقاية من الأمراض التي قد يتعرض لها طلبة المدارس، مثل مشاكل العمود الفقري واختلال استقامته جراء الحمل الخاطئ للحقيبة المدرسية. كما تم توزيع شهادات تقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتطوعين