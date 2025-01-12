إدراج مشروع تخرج لطلبة من قسم هندسة الميكاترونكس في جامعة فيلادلفيا ضمن أفضل 10 مشاريع مبتكرة على مستوى الوطن العربي

وطنا اليوم:حقق قسم هندسة الميكاترونكس التابع لكلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا إنجازاً جديداً من خلال إدراج مشروع ” روبوت إطفاء الحريق”، ضمن قائمة أفضل 10 مشاريع مبتكرة على مستوى الوطن العربي

جاء ذلك خلال مشاركة الطالب أحمد محمد السيد، من قسم هندسة الميكاترونكس، في فعاليات المخيم العربي الثاني للشباب الموهوبين المبتكرين، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع جامعة الشارقة، تحت شعار “معا لنبتكر”

ونافس مشروع التخرج “روبوت إطفاء الحريق”، للطلبة أحمد محمد السيد وعمر عواد ومؤيد حربي، من قسم هندسة الميكاترونكس، تحت إشراف الدكتور أحمد المحاسنة، 37 مشروعًا من 21 دولة عربية، حيث حقق مشروع روبوت إطفاء الحريق، إنجازاً بفوزه ضمن قائمة أفضل 10 مشاريع مبتكرة على مستوى الوطن العربي.

وهنأ رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح بحضور عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور منذر عبيد و رئيس قسم هندسة الميكاترونكس الدكتور محمد مهدي فريق عمل المشروع، معبراً عن فخره الكبير بإنجاز الفريق الذي يعكس المستوى الرفيع للبحث العلمي والابتكار في جامعة فيلادلفيا، مؤكداً على دعم الجامعة المستمر للمشاريع البحثية والتطبيقية التي تساهم في تقدم المجتمع وتنميته، متمنياً لهم المزيد من التميز والنجاح في المستقبل.

يُذكر أن المشروع كان أحد المشروعين المختارين لتمثيل المملكة الأردنية الهاشمية من بين أكثر من 220 مشروعًا مشاركًا من مختلف أنحاء الوطن العربي.