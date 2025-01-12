الدنمارك تبعث رسائل لفريق ترامب بشأن ضم غرينلاند

وطنا اليوم:نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدرين قولهما إن الدانمارك بعثت برسائل خاصة إلى فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن جزيرة غرينلاند التي طالب مرارا بالسيطرة عليها.

وذكر الموقع الأميركي أن الدانمارك عبرت لترامب عن استعدادها لمناقشة تعزيز الأمن في غرينلاند أو زيادة الوجود العسكري الأميركي هناك مقابل التخلي عن المطالبة بالجزيرة.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الدانماركية تسعى لإقناع ترامب بأن مخاوفه الأمنية تمكن معالجتها دون بسط السيطرة على غرينلاند.

ووصف ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دانماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، بأنها “ضرورة مطلقة”.

ولم يستبعد اللجوء المحتمل للوسائل العسكرية أو الاقتصادية التي تتضمن فرض رسوم جمركية على الدانمارك.

وقالت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن قبل أيام إنها طلبت عقد اجتماع مع ترامب، كما قال رئيس وزراء غرينلاند موتي إيجيد إنه مستعد للتحدث مع ترامب لكنه طالب باحترام تطلعات الجزيرة للاستقلال.