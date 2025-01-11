الحنيفات: “الأردن جاهز لتلبية احتياجات سورية من المحاصيل الزراعية”

وطنا اليوم_استمع مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، إلى إيجاز من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول استئناف تصدير الخضار والفواكه إلى الأسواق السورية.

وأوضح الحنيفات أنه تم اليوم إرسال أولى شحنات الخضار والفواكه من سوق العارضة المركزي إلى سورية بعد توقف دام نتيجة للأحداث في سورية.

وأكد الحنيفات استعداد الأردن لتلبية احتياجات الأشقاء في سورية من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الشتوية التي يتم إنتاجها في غور الأردن، بالإضافة إلى استعداد المملكة لتقديم تجربتها الناجحة في القطاع الزراعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الري الموفرة للمياه.

وأشار إلى أن عودة تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية ستعود بالنفع على المزارع الأردني والمستهلك السوري، حيث ستسهم في وصول المنتجات الزراعية إلى سورية، ومن ثم إلى الأسواق الأوروبية.