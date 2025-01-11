وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، السبت، إن إجازة الأمومة ما زالت 70 يوما للعاملات في القطاع الخاص، ولا زيادة عليها الا بعد إقرار تعديلات قانون العمل من مجلسي النواب والأعيان.

جاء ذلك بعد أن تم تعديل مشروع قانون العمل المادة 65، والمتعلقة بالإجازة المرضية، بحيث تصبح (لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تحدده المؤسسة، وتجدد لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في المستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تحددها المؤسسة).

توضيح رسمي بخصوص إجازة الأمومة في الاردن

خبرني – قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، السبت، إن إجازة الأمومة ما زالت 70 يوما للعاملات في القطاع الخاص، ولا زيادة عليها الا بعد إقرار تعديلات قانون العمل من مجلسي النواب والأعيان.

جاء ذلك بعد أن تم تعديل مشروع قانون العمل المادة 65، والمتعلقة بالإجازة المرضية، بحيث تصبح (لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تحدده المؤسسة، وتجدد لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في المستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تحددها المؤسسة).

وأضاف القانون فقرة جديدة للمادة 70، وتنص على (يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى).

كما نص مشروع القانون، على أن المرأة العاملة لها إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 90 يوما، بدلا من 70 يوما، كما نص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل .