مهيدات يؤكد أهمية الشفافية والانفتاح على القطاعات الصيدلانية المختلفة لتعزيز الأمن الدوائي

وطنا اليوم_أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على التزام المؤسسة بمبدأ الشفافية والانفتاح على متلقي الخدمة في القطاعات الصيدلانية المختلفة والتفعيل الحقيقي للتشاركية مع الشركاء في المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق الأمن الدوائي كهدف وطني يؤكد عليه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم باستمرار .

وخلال حديثه في افتتاح ورشة عمل نظمتها المؤسسة ولجنة العاملين في قطاع التسجيل -نقابة صيادلة الأردن بعنوان “استعراض المستجدات الرئيسية والتحديات،من خلال عرض حالات من الواقع في تسعير الأدوية، والتكافؤ الحيوي، وتقييم مواقع تصنيع المنتجات الصيدلانية” ، أضاف أن تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وخلق بدائل علاجية آمنة وفعالة بأسعار تنافسية ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات الوطنية وتعزيز كفاءة الإجراءات وتبسيطها تنفيذا لرؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية .

من جهته أكد نقيب صيادلة الأردن الدكتور محمد العبابنة

أن العلاقه التشاركية مع المؤسسة ستبقى علاقة إستراتيجية مبنية على مصلحة الوطن والمواطن وترسيخا للرؤى الملكية السامية، مثمنا دور اللجنة كواحدة من اللجان الفاعلة التي تقدم الخدمة العلمية والمهنية، مؤكدا دعم النقابة للجان للخروج بحلول تعاونية تشاركية وإسهامات قيمة وملهمة.

وأشادت رئيس لجنة العاملين في قطاع التسجيل في نقابة صيادلة الأردن الدكتورة هانية شموط بجهود المؤسسة والنقابة لإتاحة المجال أمام مناقشة بعض القضايا المهمة بما في ذلك التشريعات والآليات الناظمة لتسجيل الأدوية الآمنة الفعالة ذات الجودة وتوفيرها للمرضى بأسرع وقت وذلك بدءًا من التعامل مع مرحلة تسعير الأدوية، وصولاً إلى فهم متطلبات التكافؤ الحيوي وتقييم مواقع التصنيع، وتحفيز الحوار المثمر وتبادل المعرفة والتوصل إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأمن الدوائي وبما يخدم الوطن والمواطن والارتقاء بمهنة الصيدلة ونشر الوعي في قطاع التسجيل.

وقالت عضو لجنة العاملين في قطاع التسجيل في نقابة صيادلة الأردن الدكتورة ليلى جرار أن مبادرة مدير عام المؤسسة لهذا اللقاء تؤكد أهمية المهام المشتركة لتعزيز التميز في الشؤون التنظيمية وبالتالي ضمان صحة وسلامة المجتمع وتعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق الأهداف بالإشتراك مع القطاع الخاص في رؤية التحديث الصحي والإقتصادي.

وتضمنت الورشة التي جمعت الخبراء وصناع القرار وممثلين عن قطاع صناعة الأدوية عدة جلسات شملت مناقشة دراسات حالة للممارسات المرتبطة بمواضيع الجلسات، منها جلسة حول اعتماد مواقع التصنيع، أدارتها الدكتورة رولا القيام والدكتورة هانية شموط وقدمتها الدكتورة إيمان العمري، وجلسة حول دراسات التسعير والإقتصاد الدوائي، أدارتها الدكتورة رولا عياد والدكتورة رنا الكايد وقدمتها رئيس قسم التسعير في المؤسسة الدكتورة إيثار كريشان والدكتورة الهنوف رديني.

كما تضمنت الورشة جلسة حول مستجدات التكافؤ الحيوي والإعفاء البيولوجي أدارتها الدكتورة عائشة سمحان والدكتورة سوزان عبيد وقدمتها الدكتورة إيناس حجي، فيما اختتمت الورشة بجلسة نقاشية نوقش خلالها نتائج الاجتماعات والتوصيات بمشاركة المعنيين بالشؤون التنظيمية للأدوية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ مديرة مديرية الدواء في المؤسسة الدكتورة رنا ملكاوي وعدد من رؤساء الأقسام المعنية؛ رئيس قسم تسجيل الأدوية البيولوجية والأمصال والمطاعيم الدكتورة أحلام عبد العزيز ورئيس قسم تسجيل الأدوية الكيمائية الدكتورة شذى القرعان ورئيس قسم التفتيش الدكتور محمود القواسمي حيث أدارتها الدكتورة لينا عبادي والدكتورة ماجدة السايح والدكتورة صفاء أبو غربية والدكتورة سهى عبد الله.