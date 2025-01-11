الصحفي الحباشنة..اتمنى ان يزور وزير الداخلية مطار الملكة علياء ليلا

وطنا اليوم- نشر الصحفي فارس الحباشنة على صفحته في منصة فيسبوك ادراجا علق فيه على خبر مفاده تفقد وزير الداخلية لمطار الملكىة علياء وتوجيهه بتقديم افضل الخدمات للمسافرين وقال..تابعت في الاخبار أن وزير الداخلية زار مطار الملكة علياء الدولي ، و اوعز بتقديم افضل الخدمات للمسافرين .

و الخبر جميل و اكثر من رائع ..زيارة الوزير الى المطار اعتقد انها نهارية . و اتمنى من الوزير الليلة بعد صلاة العشاء ان يخطف قدميه نحو طريق المطار .و تحديدا ما بعد الجسر باتجاه المطار …طريق بلا انارة ، وعتمة موحشة .

المطلوب انارة الطريق ، وطولها لا يزيد عن 10 كليو متر ..و المطلوب اصلاح و ترميم وتعبيد الطريق ، من المطبات و الحفر ، ووضع اشارات مرورية .والمطلوب ان الزائر القادم أول ما يخرج من المطار يعرف انه في الاردن .. وفقط يا معالي الوزير رفع العلم الاردني .

و المطلوب ، يا معالي الوزير التخلص من فوضى التكاسي غير المرخصة .و فوضى ” تطبيقات نقل ” غير حاصلة على تراخيص و تعمل داخل المطار ، و تحتكرها شركة واحدة ، ولا ادري ان كنت تعرف الشركة ام لا ؟و لا يعقل أن” باصات كيا وهونداي ” تقف في حرم المطار المقدس ؟!

و في طريقك الى المطار يا معالي الوزير ألم تلاحظ طوابير السيارات المودعين و المستقبلين المركونة على جانب و حواف الطريق و بالقرب من جسر المطار .

و ألم تسأل نفسك ، ماذا يفعل هؤلاء ، ولماذا يقفون هنا ؟ و يعطلون انسيابية حركة السير ، و غيرها .تنظيم سيارات المودعين و المستقبلين في المطار واجبة وضرورية .. و منظر السيارات على مداخل ومخارج المطار بات مزعجا ، و لم يعد مقبولا .نحن بامتنان كبير الى اي وزير أن نفذ زيارة ناجحة ، وعرف كيف يقيم و يعالج الشكاوي ، ويلقطها بحكمة ودراية .