العوران يتحدث عن منتجين كبار يتحكمون بأسعار الدجاج

وطنا اليوم– أفاد مواطنون وتجار، اليوم السبت، بأن أسعار الدجاج الطازج في بعض المناطق قد تجاوزت حاجز الدينارين والنصف للكيلوغرام، حيث وصل سعر كيلوغرام “النتافات” إلى دينارين و20 قرشًا في بعض المناطق، فيما ارتفع سعر بعض الأصناف الطازجة إلى دينارين و60 قرشًا.

وأوضح المهندس محمود العوارن، مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، أن ارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق المحلية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تدني درجات الحرارة في المزارع المفتوحة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى الصفر مئوي، مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

وأشار العوارن في حديث صحفي، إلى أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وخاصة في استخدامات الطاقة للتدفئة في المزارع التي تعتمد على الديزل والغاز، ساهم أيضًا في زيادة الأسعار.

وأكد العوارن أن العديد من صغار المزارعين ابتعدوا عن تربية الدواجن بسبب تراكم المديونية والخسائر المتزايدة، وعدم وجود دعم حقيقي لاستمرار عمليات الإنتاج.

وأضاف أن هذا الأمر سمح لبعض كبار المنتجين بالتحكم في السوق المحلي، نظرًا لقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ودعا العوارن إلى ضرورة دعم صغار المزارعين في مثل هذه الظروف، خاصة في ما يتعلق بتكاليف الطاقة، مشيرًا إلى أن هؤلاء المزارعين يشكلون “عمود التوازن” في السوق المحلي.

كما أشار إلى أن العديد من الشركات الكبرى امتنعت عن توريد الأعلاف والصيصان، مما أدى إلى خروج العديد من المزارعين من المنافسة.

من جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، بأن الوزارة تتابع عن كثب أسعار الدجاج وتحليل الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها.

وأكد البرماوي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار في حال كان هناك ارتفاع غير مبرر، مع ضمان تطبيق أحكام قانون الصناعة والتجارة بشكل يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك ضمان حق المستهلك بالحصول على هذه المادة الأساسية بأسعار عادلة.