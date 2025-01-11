العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية

وطنا اليوم_عمان- 11 كانون الثاني 2025- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وما زال مثالا للثبات على مواقفه الوطنية والإنسانية، متمسكا برسالته في الدفاع عن القضايا العادلة لأمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن السياسة التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني تجمع بين الحكمة في السياسة الخارجية، والحرص على رفعة الأردن وتقدمه واستقراره، والسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناعته.

وأكد أن موقف الأردن الراسخ تجاه أشقائه، وحرصه على تعزيز التضامن العربي، هو جزء لا يتجزأ من ثوابته الوطنية، يقدم الدعم والمساندة للأشقاء في محنهم، ويعمل بكل جهد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا من وجهاء وأبناء مخيم الحسين، ووفدا نسائيا من رؤساء جمعيات في لواء عين الباشا، ووفدا نسائيا من قضاء ماعين في محافظة مادبا، في ثلاثة لقاءات منفصلة.

وتناول العيسوي، خلال اللقاءات الثلاثة، الإنجازات الوطنية، التي تحققت في عهد جلالة الملك، في مختلف المجالات، والتأكيد على الحرص الملكي في المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة.

وقال إن رؤية جلالة تتمثل في بناء أردن قوي قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة التي توفر الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال العمل الدؤوب لتعزيز اقتصاده وتمكين شبابه وتطوير مؤسساته.

وبين أن رؤية الأردن التحديثية، التي ترتكز على قيم العدل والكرامة، تعكس إرادة صلبة لقيادته الهاشمية، لجعل الأردن، نموذجًا إقليميًا للتقدم والازدهار.

وفي موازاة ذلك، تطرق العيسوي إلى المواقف الأردنية السياسية والإنسانية تجاه القضايا العربية العادلة، مشيرا إلى جهود جلالة الملك الدبلوماسية والسياسية المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ولضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية لأبناء القطاع، بشكل كاف ومستدام.

وقال إن الأردن، بقيادته الهاشمية، يجسد رؤيته ورسالته ومبادئه، بمواقف وأفعال، لافتا إلى أن ما حضوره السياسي والإنساني، تجاه ما تشهده المنطقة حاليا، تؤكد على ذلك، فهو كان السباق لنصرة ومساندة الأشقاء في قطاع غزة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي السافر.

وأشار إلى الحراك الدبلوماسي والسياسي، الذي يقوده جلالة الملك، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، لوقف هذا العدوان، لَازمهُ، في الوقت ذاته جهدا إنسانيا تمثل بإرسال المساعدات الإغاثية والطبية، براً وجواً.

وتناول العيسوي، في حديثه، جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله والمواقف المُشرّفة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الصعيد الإنساني والسياسي.

كما تطرق العيسوي إلى جهود الأردن لمساندة ومساعدة الأشقاء في سوريا ولبنان، في ظل الظروف الراهنة.

من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، داعمين لجهوده لرفعة الوطن، ومواقفه المشرفة والمتقدمة لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالوا معاهدين جلالة الملك “بكم ومعكم ماضون وعلى العهد باقون، وللأردن حافظون وعنه مدافعون”.

وعبروا عن تقديرهم لقيادتهم الهاشمية وجهودها المتواصلة للنهوض بالوطن، والمضي للأمام في مسيرة التنمية الشاملة، مقدرين عاليا النهج الملكي التواصلي المباشر مع أبناء شعبه.

وأكدوا أهمية المبادرات الملكية، التي يطلقها جلالة الملك، والتي باتت محطات مضيئة في جميع محافظات المملكة.

وثمنوا جهود جلالة الملكة في تمكين المرأة، وجهود ومساعي سمو ولي العهد لتفعيل دور الشباب.

وقالوا إن مواقف جلالة الملك واضحة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها، وحرص جلالته على تلبي حقوقهم المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وثمنوا الجهود السياسية، التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته، لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، على الصعيدين الدولي والإقليمي، لحشد تأييد دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على الأشقاء في غزة، مشيرين إلى الجهود الأردنية الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين ومعالجة مرضاهم وتضميد جروح مصابيهم.

وقدروا عاليا جهود جلالة الملك الداعمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، على مختلف الصعد والمستويات.

وثمنوا مساعي جلالة الملكة، وجهود سمو ولي العهد، وشجاعة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في نصرة الأشقاء الفلسطينيين.

وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على عروبتها وهويتها.

وعبروا عن ثقتهم بقدرة وحكمة وحنكة جلالة الملك في قيادة سفينة الوطن، الذي بات يشكل نموذجا ملهما، في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، والسير قدما في مسيرته التحديثية والتطويرية، وبناء المستقبل المشرق الذي يليق بأبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة.