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عداءو الأمن العام يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي

منذ 53 دقيقة
عداءو الأمن العام يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون مصر الدولي

وطنا اليوم_سيطر نشامى فريق الأمن العام للماراثونات ، على المراكز الأولى بماراثون مصر الدولي في نسخته الثانية والثلاثون والذي اختتمت منافساته اليوم في مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية .

 

وشارك فريق الأمن العام بفريق مكون من (4) عدائين و عدائتين في الماراثون الذي يعد أقدم ماراثون في قارة أفريقيا والشرق الأوسط ، ويقام وسط المعابد والتماثيل الفرعونية ويمتاز بطبيعته الصحراوية .

 

حيث حصد العداء احمد محيسن المركز الأول في سباق (22)كم مسجلا زمنا وقدره ساعة و خمسة عشر دقيقة (1:15:00) .

 

وتوج العداء سعد سلامة بالمركز الأول في سباق (12)كم مسجلا زمنا وقدره تسع وثلاثون دقيقة (39:00) ، فيما ظفر زميله العداء احمد سمور بالمركز الاول ضمن سباق (5)كم مسجلا زمن وقدره سبعة عشر دقيقة (17:00) .

 

وضمن سباق (5)كم توجت العداءة إسراء الجبارات بالمركز الأول وبزمن قدره (22:30) اثنين وعشرون دقيقة وثلاثون ثانية ، وحققت العداءة ناهدة البوات المركز الثاني بسباق (12)كم مسجله زمنا وقدره خمسون دقيقة (50:00) .

 

وفي سباق (42)كم حقق العداء محمد فايز المركز الثالث مسجلا زمن وقدره ساعتين وثلاث وثلاثون دقيقة (2:33:00) .

 

وشارك فريق الأمن العام بالبطولة بوفد ترأسه الرائد زهير الزبون ، وضم في عضويته اللاعبون “محمد فايز ، احمد محيسن ، احمد سمور ، سعد سلامة ، ناهدة البوات ، إسراء الجبارات” .


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