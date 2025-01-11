بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

بعد الارتفاع الكبير بالذهب.. هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

منذ ساعتين
بعد الارتفاع الكبير بالذهب.. هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

وطنا اليوم_بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 438 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 383 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم السبت، بواقع 60 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 54.7 دينار.

 

وقالت النقابة إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.

 

وأضافت أن أسعار الذهب عالميا تأثرت بحرائق كاليفورنيا وتكلفتها المتوقعة على موازنة الولايات المتحدة، بالإضافة للمخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة.

 

وأشارت النقابة إلى أن سعر المعدن الأصفر عالميا أغلق أمس الجمعة عند مستوى 2690 دولارا للأونصة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:09

ميقاتي في دمشق.. أول زيارة لرئيس حكومة لبناني منذ 15 عاماً

12:00

اتفاقية لتعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان وأبو ظبي

04:05

حاول إحراق مطعم… فأشعل نفسه بالخطأ!

03:49

الشيباني: مؤتمر وطني قادم لرسم ملامح المرحلة المقبلة بسوريا

01:36

الحرائق تصل إلى ولاية نيويورك الأمريكية وتصيب 7 أفراد

00:20

هطولات مطرية في شمال المملكة .. وتحذير من تدني مدى الرؤية

23:05

دولتك خطوة باتجاه الاعتماد على النفس 

22:21

عاجل تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة يبوء بالفشل بعد تصدي قواتنا الباسلة

21:06

البيت الأبيض: مفاوضات غزة مستمرة في الدوحة

20:45

تعاون أردني إماراتي لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة

20:27

قضية شراء الصمت.. ترامب ينجو من السجن والغرامة بـ إفراج غير مشروط

20:21

الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لإنشاء سوق مركزي جديد في إربد

وفيات
وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025وفيات الأربعاء 8-1-2025وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025