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الاستعانة بالسجناء! حل “غير مسبوق” من إدارة الإطفاء لمواجهة حرائق كاليفورنيا

منذ 59 ثانية
الاستعانة بالسجناء! حل “غير مسبوق” من إدارة الإطفاء لمواجهة حرائق كاليفورنيا

وطنا اليوم_أصبح السجناء على خط الدفاع الأول في مواجهة الحرائق المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

 

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” أن إدارة الإصلاح والتأهيل نشرت 939 سجينا للمساعة في احتواء الحرائق.

وتم دمج أطقم رجال الإطفاء “السجناء” مع إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، لمساعدة ما يقارب 4700 من رجال الإطفاء.

 

ويحصل رجال الإطفاء السجناء على أجور تتناسب مع مهاراتهم حيث يكسبون ما بين 5.80 و 10.24 دولارا يوميا بالإضافة للتخفيف من مدة عقوبتهم.

 

وساعد هدوء الرياح التي أشعلت حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية فرق الإطفاء على إحراز بعض التقدم في السيطرة على الحرائق، الجمعة، لكن رياحا عاتيا متوقعة خلال الأيام المقبلة قد تعيد إشعال النيران.

 

وأسفرت الحرائق التي دمرت أحياء لوس أنجلوس على الجانبين الشرقي والغربي من المدينة مترامية الأطراف حتى الآن عن مقتل 11 شخصا وتدمير ما يقرب من 10 آلاف مبنى، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام.


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