اتفاقية لتعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان وأبو ظبي

وطنا اليوم_عمان- وقعت غرفتا تجارة عمّان، وتجارة وصناعة ابوظبي، اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز التعاون بمجالات التجارة والخدمات والاستثمار .

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، بحضور السفير الاردني في ابو ظبي نصّار حباشنة، الى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي المشترك وبما يخدم مصالح القطاع التجاري لدى الجانبين.

وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والتشريعات المحلية الناظمة للتجارة والاستثمار ، والتعاون لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المنشآت في القطاع الخاص لدى الطرفين، من خلال تبادل المعلومات الخاصة بالتنمية الاقتصادية في البلدين بهدف إفساح المجال لزيادة التعاون التجاري بينهما.

وتنص الاتفاقية كذلك على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لزيارة الوفود التجارية والاقتصادية ، وبذل كل أشكال المساعدة لتسهيل وسائل الإتصال بين أصحاب الأعمال بينهما، من أجل توسيع آفاق المعرفة بالإمكانيات والفرص المتاحة لتنمية المبادلات التجارية والخدميّة .

وبموجب الاتفاقية سيتم، التعاون في تنظيم الفعاليات التي تخدم قطاع الأعمال لكلا الطرفين، وتنظيم الندوات في مجال الاقتصاد والتجارة، وأي أنشطة ضرورية أخرى، بما يخدم تنفيذ أهداف اتفاقية التعاون حضورياً أو من خلال الفعاليات الافتراضية.

وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، اليوم السبت، أكد الحاج توفيق، أن الاتفاقية التي وقعت في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ستكون بداية حقيقية وجادة لزيادة التبادل التجاري وإقامة الشراكات الاستثمارية، والبناء على علاقاتهما الأخوية العميقة، بما يحقق مصالح اعضاء الهيئة العامة في الغرفتين .

وشدد على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص الأردني والاماراتي بالاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تجمع البلدين وتعميق العلاقات الثنائية المشتركة في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المنافع وبما يخدم مصالحنا العليا لا سيما في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ولفت الى ان تجارة عمان تسعى من خلال الاتفاقية الى تقديم المعلومات وأشكال الدعم اللازمة للمؤسسات والشركات في هيئتها العامة في عمان للمشاركة في المعارض المحلية والدولية والمعارض المتخصصّة والملتقيات الاقتصادية والفنيّة والندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات ذات الصلة، بهدف توسيع فرص التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

واشار الى انه بموجب الاتفاقية سيتم دعم وتشجيع تبادل الخبرة والمعرفة الفنية وفرص التدريب بين الطرفين ما أمكن ذلك، وتنظيم اجتماعات عند الضرورة لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك وتحضير برامج النشاطات والفعاليات المستقبلية.

من جانبه اشار الزغابي إلى أن الاتفاقية بين الغرفتين ستوفر آفاقا جديدة من التعاون المشترك وبما ينعكس على العلاقات الاقتصادية وتوسيع مبادلاتهما التجارية لمستويات تلبي الطموحات، بالإضافة إلى فتح الباب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الإمارتية للمملكة.

وبين الزعابي أن المستثمرين وأصحاب الأعمال في ابوظبي لديهم أهتمامات كبيرة للاستثمار بقطاعات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء اﻻصطناعي والقطاع المالي والزراعة والصناعة، مؤكدا وجود فرص استثمارية مشتركة بين البلدين والعمل على تكامل المشاريع.

ولفت الزعابي الى تجربة غرفة تجارة ابو ظبي في دعم وتحفيز الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير اعمالهم من خلال انشاء مجلس اعمال الشباب، ومكون من الشباب ومتخصصين في اﻻعمال لفئة الشباب، اضافة الى دعم رواد الاعمال من الفئة العمرية، ما بين 15 و18سنة والتركيز عليهم للمستقبل.

وحضر توقيع الاتفاقية التي جرت على هامش زيارة وفد غرفة تجارة عمان لدولة الإمارات العربية المتحدة النائب الاول لرئيس تجارة عمان نبيل الخطيب، وعضو مجلس ادإرة الغرفة فلاح الصغير نائب المدير العام بشار مقبل ونائب رئيس غرفة ابو ظبي علي الظاهري وعدد من اعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي .

وأعرب رئيس الغرفة عن تقديره لدور السفير الحباشنة في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ودوره في تنظيم الزيارة وتسهيل عمل الوفد التجاري خلال زيارته لدولة الامارات الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي توفرها السوق الإماراتية للشركات الأردنية.