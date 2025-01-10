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دولتك خطوة باتجاه الاعتماد على النفس 

منذ 26 ثانية
دولتك خطوة باتجاه الاعتماد على النفس 

وطنا اليوم_بقلم زهدي جانبك _بالاخبار ان المانيا مولت مشاريع في الاردن بقيمة 252 مليون دينار أردني… منها 80 مليون دينار قروض، … والباقي منح لشركات المجاري والمياه والتعليم ، … وللاسف لا طلعنا فالحين لا بالمياه ، ولا بالتعليم وفقا للمؤشرات العالمية …. 

عند النواب والاعيان:

مشروع قانون موازنة سنة 2025 وفيه تم تخصيص 285 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية… مساعدات مالية مباشرة للأسر المحتاجة. 

في التفاصيل:  

مقدار المعونة المالية للاسرة الواحدة حسب موقع وزارة التنمية الاجتماعية يتراوح بين 50 الى 200 دينار شهريا. 

الاقتراح: 

تبلغ تكلفة بناء مصنع سيارات كهربائية حوالي 60 مليون دولار ، ليبدأ العمل بما يغطي حاجة الاردن على الاقل من السيارات الكهربائية الصغيرة او الشعبية او الوطنية كما تسميها الصين … 

60 مليون دولار تعادل 15% من مخصصات صندوق المعونة الوطنية … 

فاذا خصمنا 15% من راتب كل اسرة ، سيصبح معدل ما تتقاضاه كل أسرة من 42.5 الى 185 دينار شهريا … اي اننا لن نخصم اكثر من 8 الى 15 دينار فقط من كل اسرة شهريا.. 

يتم تسجيل المصنع باسم صندوق المعونة الوطنية، على شكل شركة مساهمة عامة ويتم طرح 8 مليون سهم بقيمة اسمية 8 دنانير للسهم الواحد، توزع الاسهم على الاسر المحتاجة، بحيث تحصل كل اسرة على عدد اسهم مساوي لمقدار المبلغ الذي تم خصمه منها، بحيث لا يقل عدد الاسهم عن 12 ولا يزيد عن 24 سهما للاسرة الواحدة … 

وبذلك نكون قد اسسنا مصنعا منتجا وشغلنا ايدي عاملة واوقفنا جزءا من نزيف العملات الصعبة الى الخارج دون ان نكلف الخزينة فلسا واحدا اضافيا.

اذا تدخل الشيطان: 

سيدخل شيطانا ليقول، يعني ما لقيت غير العائلات المحتاجة لتأخذ منها؟ … وهذا فعلا شيطان فهو يوسوس دون ان يقصد خيرا … لأننا فعليا لم نخصم منهم قرشا واحدا … وإنما استقرضنا منهم هذا المبلغ واستثمرناه لهم ويمكن للعائلة التي لا تريد أسهمها ان تبيعها فورا حال طرح الاسهم وتستعيد مصروفها … اما العائلات التي ستحتفظ باسهمها، فستبدأ بقبض الأرباح حال بدء تسويق الإنتاج، وتكون الاسهم احتياطا ماليا بيدها تبيعه عند الحاجة، او عند تضاعف قيمته السوقية… 

في موازنة 2026 ، يمكن اعادة التجربة وبناء مصنع كوشوك للسيارات الكهربائية، أو مصنع زجاج سيارات، او مصنع بطاريات للسيارات، …او مصنع اغذية، او مستلزمات طبية، او مواد الكترونية ، …الخ . 

لا ينقصنا سوى نزاهة، وارادة، وشوية عقل.

#دولة_الحاج_ابوجاد

#صندوق_المعونة_الوطنية

#فكري_خارج_صندوق_المعونة


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