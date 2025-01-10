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البيت الأبيض: مفاوضات غزة مستمرة في الدوحة

منذ 17 ثانية
البيت الأبيض: مفاوضات غزة مستمرة في الدوحة

وطنا اليوم_قال البيت الأبيض إن المفاوضات بشأن غزة مستمرة في الدوحة، مضيفا أنه يعتقد بأن هناك تقدما ولكن هذا لا يعني أن المهمة اكتملت.

 

وأفاد بأن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق بشأن غزة قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن، مؤكدا أن المستشار بريت ماكغورك بالدوحة يشارك بالمحادثات.

 

وزعم أن مواقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصعب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

 

وأضاف أن عمليات الحوثيين الأخيرة تظهر أنه لا يزال لديهم بعض القدرات العسكرية، متعهدا بمواصلة إضعاف قدراتهم قدر المستطاع، بحسب وصفه.

 

وفي حديثه عن لبنان، قال إن واشنطن تعمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لما بعد الـ60 يوما.


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