بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قضية شراء الصمت.. ترامب ينجو من السجن والغرامة بـ إفراج غير مشروط

منذ 21 ثانية
قضية شراء الصمت.. ترامب ينجو من السجن والغرامة بـ إفراج غير مشروط

وطنا اليوم:حكمت محكمة في نيويورك، اليوم الجمعة، على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بالإفراج غير المشروط، في قضية شراء الصمت مقابل المال، مما يعني أن ترمب لن يواجه عقوبة بالسجن أو عقوبات أخرى.
وحضر ترامب جلسة النطق افتراضيا (أي عبر تقنية الفيديو)، حيث قال القاضي جوان ميرشان مخاطبا الرئيس المنتخب،”إن فرض العقوبة هو أحد أصعب القرارات وأكثرها أهمية التي يطلب من أي قاضي محكمة جنائية اتخاذه”.
وهذا يعني أن ترمب سيظل مذنبا لكنه لا يواجه عقوبة بالسجن أو عقوبات أو مراقبة لإدانته العام الماضي في قضية شراء الصمت، حيث أدين بـ 34 تهمة بتزوير سجلات الأعمال من الدرجة الأولى.
وبموجب قانون ولاية نيويورك، فإن عقوبة الإفراج غير المشروط، هي عقوبة تفرض “دون سجن أو غرامة أو إشراف تحت المراقبة” ومثل هذا الحكم يعتبر مناسبا عندما يرى القاضي أنه لن يتم تحقيق أي غرض مناسب بفرض أي شرط على الإفراج عن المدعى عليه”.
وبحكم اليوم، تم إنهاء قضية شراء الصمت أو الأموال الصامتة دون أن يضطر القاضي ميرشان إلى سجن ترمب أو تقديم أي نوع آخر من العقوبة التي يمكن أن تتداخل مع عودته إلى البيت الأبيض لكن القاضي ميرشان أكد أنه لا “يمحو حكم هيئة المحلفين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:21

الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لإنشاء سوق مركزي جديد في إربد

20:18

الزيود: أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل

19:35

الأمن العام: الأشجار رئة الأرض لنحافظ عليها

19:17

منتخب النشامى يعلن قائمة المعسكر التدريبي في قطر

19:10

تحرك أوروبي لدعم سوريا وتخفيف العقوبات تدريجا بشروط

19:02

اللهم احفظ فرنسا .. توجيه للأئمة التابعين للمسجد الكبير بباريس

16:47

وزارة الداخلية:بطاقات الخدمة للسوريين سارية المفعول لنهاية آذار 2025

16:32

إجراء عملية نوعية بمفصل المرفق لمريض بالكرك الحكومي

16:16

عدوان أميركي بريطاني إسرائيلي يستهدف اليمن

16:01

50 ألف مصلٍّ يتحدون قيود الاحتلال ويؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:36

جيش الاحتلال: عثرنا على جثماني يوسف وحمزة الزيادنة داخل نفق في رفح

15:26

ميقاتي: نحن في مرحلة جديدة وسنبدأ بنزع السلاح من الجنوب

وفيات
وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025وفيات الأربعاء 8-1-2025وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025