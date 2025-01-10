الزيود: أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود أنّ أي شخص سواءً كان ذكرًا او أنثى ولا يحمل الرقم الوطني الأردني وعمره أكثر من 18 عامًا ينبغي عليه إصدار تصريح عمل.

وقال الزيود في توضيح له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردًا على تكرار الأسئلة حول العمالة غير الأردنية، إنّ زوج الاردنية مهما كانت جنسيته مطلوب منه إصدار تصريح عمل، وزوجة الأردني مهما كانت جنسيتها فعليها إصدار تصريح أيضًا.

وبين أنّ أبناء الأردنيات والشخص غير الأردني الذي يحمل بطاقة مستثمر هم فقط الذين لا يطلب منهم إصدار تصريح عمل، مشيرًا إلى أنّ لعمالة السورية أكثر عمالة مُنحت تسهيلات لأنهم لاجئين.

وتابع أنّ بعض الجنسيات من العمالة غير الأردنية مقيدة بإقامة كالعاملات بالمنازل وبعض الجنسيات العربية، بمعنى لا يصدر لهم تصريح العمل الا اذا كان حاصلا على إذن إقامة من وزارة الداخلية.

وأشار إلى آنّ الحملة التفتيشية تهدف لضبط العمالة المخالفة مهما كانت جنسية هذه العمالة ولا يوجد استثناء لأي جنسية ولا تركز على عمالة من جنسية محددة.

وأعاد التأكيد أنّ وزارة العمل لا تستقبل طلبات إلغاء تسفير مقابل دفع 3 آلاف دينار، وأنّ الحملات التفتيشية موثقة بالفيديو صوت وصورة.

ونوه أنّ العقوبة للعامل الذي لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول التسفير إلى خارج المملكة.

وتابع أنّ العقوبة لصاحب العمل الذي يُشغل عامل بلا تصريح أو بلا تصريح عمل ساري المفعول أو يعمل بمهنة غير المصرح له بها أو قام بتغيير صاحب العمل غرامة لا تقل عن 800 دينار