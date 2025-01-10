الأمن العام: الأشجار رئة الأرض لنحافظ عليها

وطنا اليوم:تعتبر الأشجار من أهم مكونات البيئة، فهي الرئة التي تتنفس الأرض من خلالها، إذ تسهم في تنقية الهواء، وتقليل التلوث، ومواجهة التغير المناخي. الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء هو واجب إنساني وأخلاقي لضمان بيئة نظيفة ومستقبل آمن للأجيال القادمة.

في هذا السياق، دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الاهتمام بالأشجار وعدم الإضرار بها، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يشهد تقلبات مناخية تؤثر على البيئة.

وأهابت المديرية بالحفاظ على رئة الأرض، “الأشجار رئة الأرض لنحافظ عليها لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا”.

تأتي هذه الدعوة ضمن جهود تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية.