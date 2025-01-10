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منتخب النشامى يعلن قائمة المعسكر التدريبي في قطر

منذ دقيقتان
منتخب النشامى يعلن قائمة المعسكر التدريبي في قطر

وطنا اليوم:أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي، قائمة ضمت 26 لاعبا، استعدادا لاستكمال معسكر المنتخب خلال الفترة من 12 حتى 29 كانون الثاني الجاري في عمان والدوحة، تأهبا لمواصلة مشواره بمنافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وضمت قائمة المنتخب: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، إحسان حداد، عبدالله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو ذهب، مهند خيرالله، أحمد أيمن، مصطفى كمال، ورد البري، يوسف أبو جزر، علي حجبي، أحمد عساف، خالد زكريا، عون المحارمة، محمد كحلان، عامر جاموس، مهند سمرين، محمد الناصر، أحمد العواودة، أيهم هشام، أحمد العرسان، بكر كلبونة، محمد أبو رزق، محمد العكش.
ويستأنف المنتخب تدريباته في عمان الأحد 12 كانون الثاني، قبل أن يغادر إلى قطر الأربعاء 15 من الشهر نفسه، لاستكمال المعسكر هناك، حيث من المقرر مواجهة أحد الأندية القطرية يوم 21 من كانون الثاني، ثم نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي في 24 من الشهر نفسه، على أن يلاقي منتخب أوزبكستان 27 من الشهر نفسه، مع اختتام المعسكر.


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