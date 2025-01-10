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تحرك أوروبي لدعم سوريا وتخفيف العقوبات تدريجا بشروط

منذ 41 ثانية
تحرك أوروبي لدعم سوريا وتخفيف العقوبات تدريجا بشروط

وطنا اليوم:قالت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، إن التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجيا العقوبات على سوريا، في حال حصول تقدم ملموس من جانب السلطات الجديدة.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أوضحت كالاس، أنها شاركت في اجتماع في روما أمس الخميس، لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا، مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقالت كالاس،”كررنا تأكيد ضرورة تشكيل حكومة جامعة تحمي جميع الأقليات في سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يخفّف العقوبات تدريجيا بشريط حصول تقدّم ملموس.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، احتمال تخفيف العقوبات، في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني الحالي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء إن “ثمة عقوبات تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا”.
وتبذل الحكومة الانتقالية في دمشق مساعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل رفع العقوبات على نطاق أوسع.
ومن غير المرجح أن تكون إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مستعدة في أيام حكمها الأخيرة لرفع هيئة تحرير الشام من قائمة “الإرهاب” الأمريكية.


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