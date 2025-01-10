وزارة الداخلية:بطاقات الخدمة للسوريين سارية المفعول لنهاية آذار 2025

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية اعتبار بطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية سارية المفعول حكما ولغاية نهاية شهر اذار 2024.

ووفقاً للكتاب الصادر عن وزير الداخلية، جاء القرار انسجاماً مع متطلبات السلامة العامة وتسحباً للتهافت المتوقع لغايات تجديد وثائق اللاجئين.

وتعتمد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية كوثيقة اثبات شخصية للسوريين المقيمين داخل المملكة لغايات الحصول على الخدمات التي تقدم لهم مثل اصدار رخصة قيادة والمحفظة الالكترونية والشرائح الخاصة بالاتصالات، والتراخيص اللازمة لانشاء بعض المشاريع، وذلك وفقا للأصول القانونية وحسب التشريعات الناظمة لتقديم أي خدمة.

ووفقاً لتعريف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بطاقة الخدمة هي وثيقة هوية صادرة عن الحكومة الأردنية وزارة الداخلية من خلال مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد للسوريين المقيمين في الأردن، والغرض من هذه البطاقة هو تأكيد وجود اللاجئ السوري القانوني في الأردن وتسهيل وصوله إلى الخدمات والمساعدة.