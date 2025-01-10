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عدوان أميركي بريطاني إسرائيلي يستهدف اليمن

10 يناير 2025
عدوان أميركي بريطاني إسرائيلي يستهدف اليمن

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) أن عدوانا أميركيا إسرائيليا بريطانيا استهدف عدة مواقع في اليمن.
من جانبها، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إنه بعد أن أتم التحالف الدولي تنفيذ ضرباته باليمن بدأت إسرائيل في مهاجمة أهدافها الخاصة.
وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الهجمات في اليمن استهدفت مواقع تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيّرات.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية تنفيذ 3 موجات من الضربات في اليمن على يد إسرائيل والتحالف خلال الساعة الأخيرة.
وأضافت أنه للمرة الأولى يتم تنفيذ هجوم مشترك في اليمن ضد أهداف للحوثيين بين إسرائيل والتحالف الدولي.


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