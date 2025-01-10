50 ألف مصلٍّ يتحدون قيود الاحتلال ويؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى نحو 50 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن الآلاف أدوا الصلاة في رحاب المسجد، وسط أجواء من التضييق والقيود المفروضة على دخول المصلين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال قامت بعرقلة وصول المصلين عبر التدقيق في هوياتهم وإيقاف عدد من الشبان، كما منعت بعضهم من دخول المسجد.

وتستمر هذه القيود بشكل خاص خلال أيام الجمعة، مما يحرم آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس، حيث تفرض سلطات الاحتلال تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي شهد عدوانًا شاملاً على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تشديد القيود على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.