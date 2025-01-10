ميقاتي: نحن في مرحلة جديدة وسنبدأ بنزع السلاح من الجنوب

وطنا اليوم:عقب لقائه الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن الدولة ستبدأ في نزع السلاح في جنوب لبنان خاصة منطقة جنوب الليطاني.

وكان البرلمان اللبناني قد انتخب عون (قائد الجيش) في جلسة عقدت أمس الخميس وأنهت أكثر من عامين من شغور المنصب الرئاسي بسبب خلافات بين القوى الداخلية في البلاد.

وشدد ميقاتي، في تصريحات بعد لقائه بعون اليوم الجمعة، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ووقف الخروقات، مؤكدا السعي لضمان أن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية.

وحسب وكالة رويترز، فقد قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “نحن اليوم أمام مرحلة جديدة.. سنبدأ بجنوب الليطاني من أجل سحب السلاح وأن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي بدءا من الجنوب”.

من جهة أخرى، قال ميقاتي خلال تصريحات للصحفيين إن الرئيس عون طلب منه “مواصلة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.

لقاء الشرع

في الوقت نفسه، نقلت رويترز عن مصدر لبناني أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيلتقي بالقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق غدا السبت.

وكان ميقاتي تلقى دعوة من الشرع بهذا الشأن خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأسبوع الماضي.