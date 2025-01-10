بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

فاجعة بالمسجد الأموي.. مصرع 3 نساء وإصابة أطفال بكسور نتيجة حادثة تدافع

10 يناير 2025
فاجعة بالمسجد الأموي.. مصرع 3 نساء وإصابة أطفال بكسور نتيجة حادثة تدافع

وطنا اليوم:قال جهاز الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن 3 نساء لقين مصرعهن إضافة لإصابة 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة وحالات إغماء، اليوم الجمعة، نتيجة حادثة تدافع دخل المسجد الأموي بالعاصمة دمشق.
وأضاف الدفاع المدني، في بيان نشره عبر صفحته على “الفيسبوك”، أن هذه الحصيلة الأولية لفاجعة شهدها المسجد الأموي عقب صلاة الجمعة.
ووفقاً للبيان، فإن التدافع حدث بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون.
وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه وفرق إنقاذ أخرى تعاملت مع الحادثة وأسعفت طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:05

حاول إحراق مطعم… فأشعل نفسه بالخطأ!

03:49

الشيباني: مؤتمر وطني قادم لرسم ملامح المرحلة المقبلة بسوريا

01:36

الحرائق تصل إلى ولاية نيويورك الأمريكية وتصيب 7 أفراد

00:20

هطولات مطرية في شمال المملكة .. وتحذير من تدني مدى الرؤية

23:05

دولتك خطوة باتجاه الاعتماد على النفس 

22:21

عاجل تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة يبوء بالفشل بعد تصدي قواتنا الباسلة

21:06

البيت الأبيض: مفاوضات غزة مستمرة في الدوحة

20:45

تعاون أردني إماراتي لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة

20:27

قضية شراء الصمت.. ترامب ينجو من السجن والغرامة بـ إفراج غير مشروط

20:21

الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لإنشاء سوق مركزي جديد في إربد

20:18

الزيود: أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل

19:35

الأمن العام: الأشجار رئة الأرض لنحافظ عليها

وفيات
وفيات الجمعة 10-1-2025وفيات الخميس 9-1-2025وفيات الأربعاء 8-1-2025وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025