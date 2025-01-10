فاجعة بالمسجد الأموي.. مصرع 3 نساء وإصابة أطفال بكسور نتيجة حادثة تدافع

وطنا اليوم:قال جهاز الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن 3 نساء لقين مصرعهن إضافة لإصابة 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة وحالات إغماء، اليوم الجمعة، نتيجة حادثة تدافع دخل المسجد الأموي بالعاصمة دمشق.

وأضاف الدفاع المدني، في بيان نشره عبر صفحته على “الفيسبوك”، أن هذه الحصيلة الأولية لفاجعة شهدها المسجد الأموي عقب صلاة الجمعة.

ووفقاً للبيان، فإن التدافع حدث بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه وفرق إنقاذ أخرى تعاملت مع الحادثة وأسعفت طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد.