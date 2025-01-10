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الحكومة تطرح دراسة جدوى لمشروع مركز الماضونة اللوجستي الشهر المقبل

10 يناير 2025
الحكومة تطرح دراسة جدوى لمشروع مركز الماضونة اللوجستي الشهر المقبل

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة عبر منصة “استثمر في الأردن”، عن تقديم دراسة جدوى لمشروع مركز الماضونة اللوجستي في شهر شباط المقبل، بحجم استثمار متوقع بقيمة 19 مليون دينار.
وأشارت بيانات المنصة إلى أن مركز الخدمات اللوجستية سيوفر خدمات مكملة للمركز الجمركي الرئيسي في عمّان، حيث إنّ المكان على قطعة أرض مملوكة من قبل وزارة النقل في منطقة الماضونة، بالقرب من الجمرك الجديد.
وأشارت إلى أن المطلوب من المستثمر، هو التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل والصيانة.
وبدأت دائرة الجمارك الأردنية بتشغيل مركز جمرك عمّان الجديد بمنطقة الماضونة جنوب شرقي العاصمة، في 24 حزيران 2024، بعد افتتاحه من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني مما سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيض مدة تخليص البضائع، ويخفض كلف الاستيراد والتصدير.


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