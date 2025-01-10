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المغرب يعلن تضامنه مع الأردن ودعمه لوحدته الترابية

منذ دقيقة واحدة
المغرب يعلن تضامنه مع الأردن ودعمه لوحدته الترابية

وطنا اليوم:أدان مصدر مغربي بشدة نشر حسابات إسرائيلية رسمية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط تزعم أنها لإسرائيل التاريخية وتضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية والأردن، وسوريا ولبنان.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واعتبر نفس المصدر أن هذه الادعاءات معادية للسلام، وتنسف حل الدولتين، وتتنكر لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد ذات المصدر التضامن المطلق للمملكة المغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لوحدتها الترابية، وكذا لسيادة وسلامة أراضي كل من سوريا ولبنان.


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