مصدر : معظم أسرى العدو بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين

وطنا اليوم:قال مصدر قيادي بكتائب القسام إن “معظم أسرى العدو بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين بسبب العدوان الصهيوني”.

وأضاف القيادي بالكتائب التي تمثل الجناح العسكري لحركة حماس، إن الكتائب حذرت مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان الإسرائيلي على غزة.

وانتقد القيادي بالقسام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، وقال إنهم “يصرون على الهروب من هذا الملف بطريقتهم الخاصة”، مؤكدا أن القسام “تحمل من جديد حكومة العدو وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسراهم”.