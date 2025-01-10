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الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني بانتخابه

10 يناير 2025
الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني بانتخابه

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تمنياته للرئيس عون بالتوفيق في خدمة لبنان الشقيق وشعبه العزيز، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز العلاقات الأخوية وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعاد جلالته التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره، وتحقيق الازدهار لشعبه.


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