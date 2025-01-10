وزير خارجية إيطاليا يزور المسجد الأموي في دمشق

وطنا اليوم:زار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق.

وأفاد مراسل الأناضول بأن تاياني والوفد المرافق له استمعوا إلى معلومات تاريخية عن المسجد من القائمين عليه أثناء تجوالهم في أرجائه.

كما التقى الوزير الإيطالي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وفي حديثه خلال اللقاء، أكد وزير الخارجية السوري ترحيب بلاده بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تشكل عائقًا أمام تعافي البلاد.

وأضاف أن سوريا ملتزمة بالمبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون، مؤكدًا أن ضمان الحقوق هو ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا.

وأشار إلى أن سوريا تفتح صفحة جديدة لتكون نموذجًا للاستقرار والازدهار والسلام.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تشجع على الحفاظ على وحدة التراب السوري وعلى العودة الآمنة لجميع المواطنين السوريين.

وأعرب عن استعداد إيطاليا للقيام بدور نشط في سوريا، مشددًا على أهمية بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات. كما أشار إلى أن المحادثات تركزت على مكافحة الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأكد تاياني أن إيطاليا تسعى لأن تكون جسرا بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي فرضت في عهد النظام السابق، قائلًا إنه لا يمكن استمرارها.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن استعداد بلاده للمساهمة في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.